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Юпамекано: Мбаппе — легенда Франции. Нельзя сделать хет-трик в финале ЧМ и не стать ей

Юпамекано: Мбаппе — легенда Франции. Нельзя сделать хет-трик в финале ЧМ и не стать ей
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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано заявил, что считает своего партнёра по национальной команде нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе легендой Франции, так как ему удалось сделать хет-трик в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Аргентиной (3:3, 4:5 пен.).

«У меня хорошие отношения с Килианом, как и со всеми другими моими партнёрами. Мы долго разговаривали друг с другом после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ». Он талант. Для меня Килиан Мбаппе — легенда Франции. Я не боюсь сказать это. Нельзя забить три гола в финале чемпионата мира и не стать легендой. Такое не удавалось никому в истории. Ни один француз этого не делал», — приводит слова Юпамекано Onze Mondial.

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