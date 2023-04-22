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Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо»

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо»
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что «Динамо» должно дать бой «Зениту». Динамовцам нужны очки — задачу попадания в тройку РПЛ они пока не выполняют. Но и команде Семака желательно выиграть, чтобы уже можно было праздновать чемпионство. «Зенит» даёт играть, поэтому всё зависит от футболистов «Динамо». Игра должна получиться интересной», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдёт сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Зенит» лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги после 23 туров. Команда Сергея Семака набрала 55 очков. Московское «Динамо» располагается на пятой строчке в таблице, заработав 39 очков в 23 матчах.

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