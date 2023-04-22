«Химки» — «Торпедо»: Магомедов открыл счёт на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Химки» выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 34-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счёт. Он не смог пробить голкипера «Торпедо» Егора Бабурина с пенальти, но был успешен на добивании.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 14 очков после 23 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков.
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