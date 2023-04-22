Владислав Радимов: «Зенит» жаждет реванша с «Динамо». Петербуржцы победят с запасом

Бывший футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.

«Ну а кто ещё может быть фаворитом в этом матче? «Зенит» — лидер чемпионата, играет у себя дома. Конечно же, они явные фавориты в этой встрече. Думаю, что матч будет интересным. Должна быть открытая игра, «Зенит» жаждет реванша.

В той игре на Кубок у питерцев отсутствовали Малком, Мостовой, ещё несколько игроков. Картина уже будет другой, сегодня «Зенит» будет гораздо сильнее. Моё мнение — петербуржцы выиграют, даже с запасом. Чемпионская гонка? Остались буквально формальности. Какие-то математические шансы у соперников остались, но всё довольно очевидно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.