Владислав Радимов: «Зенит» жаждет реванша с «Динамо». Петербуржцы победят с запасом

Бывший футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Начало игры — в 19:00 мск.
«Ну а кто ещё может быть фаворитом в этом матче? «Зенит» — лидер чемпионата, играет у себя дома. Конечно же, они явные фавориты в этой встрече. Думаю, что матч будет интересным. Должна быть открытая игра, «Зенит» жаждет реванша.
В той игре на Кубок у питерцев отсутствовали Малком, Мостовой, ещё несколько игроков. Картина уже будет другой, сегодня «Зенит» будет гораздо сильнее. Моё мнение — петербуржцы выиграют, даже с запасом. Чемпионская гонка? Остались буквально формальности. Какие-то математические шансы у соперников остались, но всё довольно очевидно», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
- 22 апреля 2023
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
15:26
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:14
-
15:06
-
14:56
-
14:49
-
14:45
-
14:39
-
14:35
-
14:27
-
14:23
-
14:17
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:54
-
13:50
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:30
-
13:26
-
13:25
-
13:10
-
13:04
-
12:50
-
12:36
-
12:30