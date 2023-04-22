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«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 24-го тура

«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 24-го тура
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Сегодня, 22 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра пройдёт в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

«Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Оренбурге и завершился победой хозяев с крупным счётом — 4:1. В составе победителей голами отметились Химми Марин (2), Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Единственный мяч за воронежскую команду забил Максим Максимов.

«Оренбург» занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 23 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 18 очков.

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