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«Химки» — «Торпедо»: Стефанович вывел гостей вперёд на 52-й минуте

«Химки» — «Торпедо»: Стефанович вывел гостей вперёд на 52-й минуте
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Торпедо» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
4 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Магомедов – 34'   1:1 Андре – 45+3'   1:2 Стефанович – 52'   2:2 Мирзов – 59'   3:2 Хубулов – 63'   4:2 Главчич – 67'

На 52-й минуте нападающий Илья Стефанович вывел гостей вперёд — 2:1.

На 34-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов открыл счёт. Он не смог пробить голкипера «Торпедо» Егора Бабурина с пенальти, но был успешен на добивании. На 45+2-й минуте ответный мяч гостей забил нападающий Андре Фелипе с пенальти.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 14 очков после 23 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков.

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