Агент игрока «Динамо» Шиманьского: нет шансов, что Себастьян вернётся в Россию

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского, который сейчас на правах аренды выступает за нидерландский «Фейеноорд», заявил, что нет шансов на то, что поляк вернётся в Россию.
«Себастьян очень доволен этим переходом. Мы поговорим о полноценном трансфере ближе к концу сезона, когда клуб выиграет чемпионат. Не будем забывать, что Себастьян находится в аренде. Поэтому все стороны должны прийти к соглашению: «Фейеноорд», «Динамо» и мы. Нужно помнить, что идёт СВО, есть разные санкции. Посмотрим, чем закончатся переговоры «Фейеноорда» с «Динамо». Нет никаких шансов, что Себастьян вернётся в Россию», — приводит слова Пекарского Sport.pl с ссылкой на YouTube-канал Po Gwizdku.
23-летний Шиманьски забил девять голов и сделал семь результативных передач в 35 матчах за «Фейеноорд» в текущем сезоне. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2026 года.
- 22 апреля 2023
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