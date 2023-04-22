Заболотный — о результатах ЦСКА: у всех команд бывают спады, сейчас у нас хорошая серия

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.
«Как оцениваю прошедшую часть сезона? Что касается нашего места в таблице, то есть куда стремиться. А так, сезон условно можно разделить на два-три этапа. Нельзя сказать, что он неудачный, так как у нас идёт хорошая серия. Команда сплотилась единой целью, работаем в одном ключе.
Если говорить об осенней части, то были как хорошие моменты, так и плохие. Потому на данном этапе поставил бы среднюю оценку.
Что осенью пошло не так? Сложно сказать. У всех команд бывают спады, у кого-то чуть раньше или чуть позже. Вопрос в том, как вы адаптируетесь к этим отрезкам, как будете в таких моментах действовать, как в целом относитесь к подобной ситуации и как скоро вы сможете исправить неудачи. Иногда команды хорошо с этим справляются, а иногда не получается. Тот плохой период мы уже преодолели и стараемся с каждой игрой улучшать свои позиции», — приводит слова Заболотного официальный сайт ЦСКА.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место, набрав 44 очка в 23 матчах.
- 22 апреля 2023
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