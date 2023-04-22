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«Фулхэм» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ

«Фулхэм» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Лидс Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

На 58-й минуте первый мяч в матче забил полузащитник «Фулхэма» Гарри Уилсон. На 72-й минуте полузащитник Андреас Перейра увеличил преимущество хозяев. Через восемь минут нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд отыграл один мяч.

«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 31 матча. «Лидс Юнайтед» находится на 16-й строчке, заработав 29 очков после 32 игр. Лидирует «Арсенал» (75).

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
22 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Уилсон – 58'   2:0 Перейра – 72'   2:1 Пальинья – 79'
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