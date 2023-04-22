«Фулхэм» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Лидс Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.
На 58-й минуте первый мяч в матче забил полузащитник «Фулхэма» Гарри Уилсон. На 72-й минуте полузащитник Андреас Перейра увеличил преимущество хозяев. Через восемь минут нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд отыграл один мяч.
«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 31 матча. «Лидс Юнайтед» находится на 16-й строчке, заработав 29 очков после 32 игр. Лидирует «Арсенал» (75).
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