«Фулхэм» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Лидс Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Фулхэм» одержал победу со счётом 2:1.

На 58-й минуте первый мяч в матче забил полузащитник «Фулхэма» Гарри Уилсон. На 72-й минуте полузащитник Андреас Перейра увеличил преимущество хозяев. Через восемь минут нападающий «Лидс Юнайтед» Патрик Бэмфорд отыграл один мяч.

«Фулхэм» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 31 матча. «Лидс Юнайтед» находится на 16-й строчке, заработав 29 очков после 32 игр. Лидирует «Арсенал» (75).