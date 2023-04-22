«Химки» и «Торпедо» установили матчевый рекорд по xG в сезоне-2022/2023 РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Химки» одержали победу со счётом 4:2. Команды установили рекордный показатель xG (ожидаемых голов) в матче чемпионата России сезона-2022/2023 — 6,73. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.
В составе «Химок» отличились Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов (с пенальти), Владимир Хубулов и Неманья Главчич. За «Торпедо» забили Андре Фелипе (с пенальти) и Илья Стефанович.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 24 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 55 очков.
- 22 апреля 2023
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