«Просто смотрим, как нас разделывают». Форвард «Торпедо» — о поражении от «Химок» 2:4
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Нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович резко выразился об игре автозаводцев в оборонительной фазе в матче 24-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (2:4).
«Никто не подсказывает главное, [блин]. Просто смотрим, [блин], как нас [разделывают]», — сказал Стефанович в видео в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.
«Торпедо», игравшее в матче с «Химками» без дисквалифицированного за оскорбления судьи главного тренера Жозепа Клотета, дважды выходило вперёд в счёте, однако не смогло удержать своё преимущество и потерпело поражение, не сумев сократить отставание от химчан в турнирной таблице. Автозаводцы остались на 16-м месте с 13 набранными очками. У «Химок», идущих 15-ми, на четыре балла больше.
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