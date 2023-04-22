«Факел» — «Оренбург»: Эктов открыл счёт в матче

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В эти минуты идёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра проходит в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 24-й минуте матча полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов вывел свою команду вперёд.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Оренбурге и завершился победой хозяев с крупным счётом — 4:1. В составе победителей голами отметились Химми Марин (2), Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Единственный мяч за воронежскую команду забил Максим Максимов.

«Оренбург» занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 23 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 18 очков.