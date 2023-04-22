Игрок «Торпедо» Кухарчук — о поражении «Химкам»: не понимаю, что это вообще было

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал поражение в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4).

«Очень обидно, что проиграли сегодня. Во втором тайме пропустили три гола. Что произошло? На скамейке был, не могу сказать точно. Честно, я не понимаю, что это было вообще.

Получаем много пенальти? Надо сдержаннее играть в штрафной площади.

Что касается нереализованного момента, я добежал и смотрел на мяч. Это всё на скорости было. Хотел перебросить мяч через вратаря, не получилось», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 24 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (55).