Кухарчук: в перерыве матча с «Химками» игроки «Торпедо» общались с Клотетом по видеосвязи

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук рассказал, как игроки общались с главным тренером команды Жозепом Клотетом по видеосвязи в перерыве матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4). Напомним, Клотет получил дисквалификацию за оскорбление арбитра во время игры 23-го тура со «Спартаком» (1:2)
«С главным тренером мы общались через помощника. В перерыве была видеоконференция, мы общались. Подобное было впервые в моей карьере», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 24 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 22 апреля 2023
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