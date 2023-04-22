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«Осасуна» на своём поле переиграла «Бетис» в матче 30-го тура чемпионата Испании

Завершился матч 30-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Осасуна» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Бригаду арбитров возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск.

Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:2. В составе победителей дублем отметился хорватский форвард Анте Будимир, ещё один мяч забил полузащитник Хон Монкайола. Голами в составе «Бетиса» отметились Хуан Миранда и Гвидо Родригес.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами, который проходил в Севилье, «Бетис» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу Иглесиаса.

Благодаря победе «Осасуна» поднялась на восьмую строчку в таблице Ла Лиги, набрав 41 очко. «Бетис» занимает пятое место в таблице, заработав 48 очков.

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