«Факел» — «Оренбург»: хозяева сравняли счёт

В эти минуты идёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра проходит в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 24-й минуте матча полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут Георгий Гонгадзе сравнял счёт.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Оренбурге и завершился победой хозяев с крупным счётом — 4:1. В составе победителей голами отметились Химми Марин (2), Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Единственный мяч за воронежскую команду забил Максим Максимов.
«Оренбург» занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 23 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 18 очков.
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