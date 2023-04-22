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«Факел» — «Оренбург»: хозяева сравняли счёт

«Факел» — «Оренбург»: хозяева сравняли счёт
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В эти минуты идёт матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра проходит в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 3
Оренбург
Оренбург
0:1 Эктов – 24'   1:1 Гонгадзе – 32'   1:2 Мансилья – 45+5'   1:3 Капленко – 62'

На 24-й минуте матча полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут Георгий Гонгадзе сравнял счёт.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Оренбурге и завершился победой хозяев с крупным счётом — 4:1. В составе победителей голами отметились Химми Марин (2), Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Единственный мяч за воронежскую команду забил Максим Максимов.

«Оренбург» занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 23 матчах. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 18 очков.

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