Барриос: отсутствие атмосферы ЛЧ удручает, но я живу сегодняшним моментом

Игрок «Зенита» Вильмар Барриос высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Нет смысла отрицать, что для футболистов, болельщиков, журналистов возможность чувствовать атмосферу Лиги чемпионов — это что-то невероятное. Поэтому её отсутствие, конечно, удручает. Без таких знаковых и значимых турниров, безусловно, грустно. Но я всегда жил и живу сегодняшним моментом. Сейчас предпочитаю делать то же самое. И много не думать о том, что будет завтра. Это элементарно отвлекает тебя от важных насущных дел.

Могу с уверенностью сказать, что счастлив в «Зените»: все эти четыре года. И эта история на данный момент продолжается. Надеюсь, что проведу здесь ещё какое-то количество времени. Сколько именно — загадывать не буду. Но у нас замечательная команда, отменный тренерский штаб, все, кто тебя окружает, заставляют ощущать себя желанным, важным, полезным. Получать такую обратную связь, чувствовать любовь болельщиков и важность в команде — это то, что лично меня очень мотивирует! А как всё сложится — посмотрим. Я же буду счастлив провести в «Зените» ещё какое-то время», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».