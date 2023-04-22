«Челси» Абдуллиной проиграл в первом матче Лиги чемпионов «Барселоне»
Поделиться
Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне прошёл первый матч полуфинала женской Лиги чемпионов. Встретились местный «Челси» и испанская «Барселона». Финальный свисток Яны Адамковой зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол на четвёртой минуте забила нападающая «Барселоны» Каролина Хансен. Защитница лондонской команды Алсу Абдуллина не вышла на поле. В последний раз 22-летняя россиянка выходила на поле за «Челси» в матче четвертьфинала Кубка Англии с «Редингом» (1:3) 19 марта 2023 года. С тех пор за английскую команду защитница не выходила, а играла лишь в матчах за сборную России.
Ответный матч между «Барселоной» и «Челси» пройдет в Испании 27 апреля.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:08
-
18:06
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:28
-
17:24
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:36
-
16:32
-
16:28
-
16:24
-
16:15
-
16:11
Партнерский контент