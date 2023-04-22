«Челси» Абдуллиной проиграл в первом матче Лиги чемпионов «Барселоне»

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне прошёл первый матч полуфинала женской Лиги чемпионов. Встретились местный «Челси» и испанская «Барселона». Финальный свисток Яны Адамковой зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол на четвёртой минуте забила нападающая «Барселоны» Каролина Хансен. Защитница лондонской команды Алсу Абдуллина не вышла на поле. В последний раз 22-летняя россиянка выходила на поле за «Челси» в матче четвертьфинала Кубка Англии с «Редингом» (1:3) 19 марта 2023 года. С тех пор за английскую команду защитница не выходила, а играла лишь в матчах за сборную России.

Ответный матч между «Барселоной» и «Челси» пройдет в Испании 27 апреля.