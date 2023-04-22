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«Акрон», победивший «Спартак», разгромно проиграл «Нефтехимику» в матче Первой лиги

«Акрон», победивший «Спартак», разгромно проиграл «Нефтехимику» в матче Первой лиги
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Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске прошёл матч 28-го тура Мелбет Первой лиги. Встретились тольяттинский «Акрон» и нижнекамский «Нефтехимик». Финальный свисток Михаила Черемныха зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 3:0.

Первый мяч в матче в ворота «Акрона» Султан Джамилов отправил на 13-й минуте встречи. Под занавес первого тайма Константин Базелюк увеличил преимущество гостевой команды. Итоговый счёт установил Вагиз Галиулин, отличившийся на 78-й минуте встречи.

«Нефтехимик» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. В следующем туре нижнекамцы сыграют дома с «Балтикой». «Акрон» с 35 очками остался на 13-й позиции. В ближайшем туре команду ждёт гостевой матч с краснодарской «Кубанью».

Россия - Мелбет Первая лига. 28-й тур
22 апреля 2023, суббота. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Джамилов – 13'   0:2 Базелюк – 40'   0:3 Галиулин – 78'
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