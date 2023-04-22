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«МЮ» могут покинуть более десяти футболистов. Тен Хаг планирует чистку в команде

«МЮ» могут покинуть более десяти футболистов. Тен Хаг планирует чистку в команде
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен существенно обновить состав своей команды перед началом сезона-2023/2024, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб может расстаться с 15 футболистами. Гарри Магуайр, Виктор Линделёф и Антони Марсьяль входят в приоритетный список игроков, которые могут покинуть команду уже в предстоящее летнее трансферное окно. Тренер «МЮ» также принял решение о будущем других футболистов, которым стоит покинуть клуб.

Под вопросом остаётся сотрудничество клуба с Аароном Ван-Биссакой, Фредом и Донни ван де Беком.

Также сообщается, что Эрик Бейи и Алекс Теллес, выступающие за «Марсель» и «Севилью» на правах аренды, не соответствуют требованиям тен Хага. Фил Джонс и Аксель Туанзебе покинут «Юнайтед» по истечении срока контрактов в конце сезона.

Вратарь Дин Хендерсон, находящийся в аренде в «Ноттингем Форест», может стать одним из воспитанников, которые покинут «Юнайтед» летом.

Энтони Эланга и Брендон Уильямс не имеют важной роли в команде при тен Хаге и могут покинуть «МЮ».

Скотт Мактоминей регулярно играет при тренере из Нидерландов, но и его будущее подвергнется оценке летом. Шотландец хочет получить больше игрового времени, но опасается, что в следующем сезоне будет проводить на поле меньше минут. К полузащитнику проявляет интерес «Ньюкасл».

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