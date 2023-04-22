Сенников: у «Локо» больше лидеров, чем у ЦСКА. Армейцы не выглядят фаворитами в дерби

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с ЦСКА в 24-м туре Российской-Премьер-Лиги.

«В матче ЦСКА — «Локомотив» трудно выделить фаворита. Обе команды набрали хороший ход, но армейцы сейчас больше загружены. Но перед матчем шансы равны, я бы даже отдал предпочтение «Локомотиву». Они выглядят увереннее и имеют разнообразную атаку.

Тот факт, что ЦСКА имеет меньше времени на восстановление, не должен сыграть большую роль. Возможно, это и хорошо, потому что игры чаще — тренироваться нужно меньше. ЦСКА иногда испытывает сложности и играет моментами: есть эпизоды, когда их не остановить, а бывает, что кто-то забуксует, и механизм рушится. Поэтому ЦСКА не выглядит фаворитом в дерби. У «Локомотива» больше лидеров и ярких игроков, чем у армейцев», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.