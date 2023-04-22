«Оренбург» уверенно обыграл «Факел» на выезде

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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра проходила в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 3:1.

На 24-й минуте матча полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут игрок «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счёт.

В самой концовке первого тайма форвард оренбуржцев Мансилья реализовал пенальти. «Оренбург» вновь повёл.

Спустя 17 минут после начала второго тайма полузащитник оренбуржцев Кирилл Капленко увеличил преимущество своей команды, отличившись с передачи Мансильи – 3:1. До финального свистка счёт остался неизменным.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Оренбурге и завершился победой хозяев с крупным счётом — 4:1. В составе победителей голами отметились Химми Марин (2), Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Единственный мяч за воронежскую команду забил Максим Максимов.

«Оренбург» занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 24 игр. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 18 очков.