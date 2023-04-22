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«Оренбург» уверенно обыграл «Факел» на выезде

«Оренбург» уверенно обыграл «Факел» на выезде
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра проходила в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 3:1.

На 24-й минуте матча полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут игрок «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счёт.

В самой концовке первого тайма форвард оренбуржцев Мансилья реализовал пенальти. «Оренбург» вновь повёл.

Спустя 17 минут после начала второго тайма полузащитник оренбуржцев Кирилл Капленко увеличил преимущество своей команды, отличившись с передачи Мансильи – 3:1. До финального свистка счёт остался неизменным.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Оренбурге и завершился победой хозяев с крупным счётом — 4:1. В составе победителей голами отметились Химми Марин (2), Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья. Единственный мяч за воронежскую команду забил Максим Максимов.

«Оренбург» занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 24 игр. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 18 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 3
Оренбург
Оренбург
0:1 Эктов – 23'   1:1 Гонгадзе – 32'   1:2 Мансилья – 45+5'   1:3 Капленко – 61'
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