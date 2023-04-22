Хави: можете делать про меня мемы, но я продолжу говорить про состояние газонов
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Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что его беспокоит состояние футбольных полей во время жары и дождей.
«Вам нравится смеяться над этим, но сухая трава и солнце мешают играть в футбол. Я говорю об этом даже тогда, когда «Барселона» побеждает. Вы можете сделать про меня ещё 20 000 мемов, но я продолжу уделять этому внимание и говорить об этом.
Меня беспокоит солнце. В гольфе, если трава плохая, ты не играешь. В теннисе, если идёт дождь. В баскетболе, если площадка мокрая. А солнце? Нам это ни к чему. Ты должен позаботиться о шоу», — приводит слова Хави Marca.
Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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