Хави считает, что «Атлетико» находится в лучшей форме, чем «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с мадридским «Атлетико» в 30-м туре чемпионата Испании.

«Атлетико» — отличная команда. Нам противостоит сильнейший соперник. Возможно, они сейчас в лучшей форме, чем мы. Завтра мы должны показать, что мы действительно хотим выиграть Ла Лигу. Завтра мы должны доказать это всем», — приводит слова Хави Marca.

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» пройдёт сегодня, 23 апреля, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. Действующим победителем чемпионата Испании является мадридский «Реал».

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.