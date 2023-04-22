«Зенит» — «Динамо»: хозяева повели благодаря голу Малкома с пенальти

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В центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Зенит» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте бразильский вингер «Зенита» Малком реализовал пенальти. Таким образом, «Зенит» ушёл на перерыв, лидируя в счёте – 1:0.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Динамо» со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. 15 марта «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.