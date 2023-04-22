Хави: сейчас не время говорить о Месси, я не в курсе последних слухов
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Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что не обладает дополнительной информацией о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в его команду.
«Месси? Я не в курсе всех последних слухов. Мне нужно работать и думать о завтрашнем матче, а не о трансферном окне. Сейчас не время говорить о Месси», — приводит слова Хави Marca.
35-летний Месси выступал в структуре «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Он покинул команду на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ», который истекает в конце сезона. Сообщалось, что аргентинец близок к возвращению в испанскую команду.
Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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