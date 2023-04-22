«Альмерия» едва не спаслась в матче с «Атлетиком», отличившись на 90+2-й минуте
Поделиться
Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Альмерия» и «Атлетик» из Бильбао. Финальный свисток Валентина Писарро Гомеса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:2.
На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий Нико Уильямс, отличившийся с передачи полузащитника Ойана Сансета.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 56-й минуте точным ударом отметился защитник Оскар де Маркос, ему отдал передачу всё тот же Сансет.
На 90+2-й минуте «Альмерия» отыграла один мяч благодаря точному удару Алекса Сентельеса.
«Атлетик» набрал 46 очков и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы. «Альмерия» с 30 очками остаётся на 17-й позиции.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
20:11
-
20:08
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:42
-
19:35
-
19:27
-
19:23
-
19:14
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:39
-
18:34
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:19
-
18:08
-
18:06
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:28
Партнерский контент