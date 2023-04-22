Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Альмерия» едва не спаслась в матче с «Атлетиком», отличившись на 90+2-й минуте

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Альмерия» и «Атлетик» из Бильбао. Финальный свисток Валентина Писарро Гомеса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:2.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий Нико Уильямс, отличившийся с передачи полузащитника Ойана Сансета.

Гол Уильямса. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 56-й минуте точным ударом отметился защитник Оскар де Маркос, ему отдал передачу всё тот же Сансет.

Гол де Маркоса. Видеоролик:

На 90+2-й минуте «Альмерия» отыграла один мяч благодаря точному удару Алекса Сентельеса.

«Атлетик» набрал 46 очков и закрепился на седьмой строчке турнирной таблицы. «Альмерия» с 30 очками остаётся на 17-й позиции.