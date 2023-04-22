Олег Корнаухов: игра ЦСКА — «Локомотив» будет зрелищной, обе команды сейчас на ходу
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Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Локомотивом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Ожидаю, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет интересным: к этому всё располагает. У команды Галактионова хорошие игроки и интересная игра. И железнодорожники, и армейцы сейчас на ходу — игра будет зрелищной. И, надеюсь, ЦСКА выиграет и продлит свою серию», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Игра начнётся в 19:30 мск. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 44 очками, а «Локомотив» — на 10-й с 28 баллами.
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