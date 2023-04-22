Руководство «Баварии» направилось в раздевалку команды после проигрыша «Майнцу»

Члены высшего руководства мюнхенской «Баварии» отправились в раздевалку вместе с командой после поражения в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (1:3). Об этом сообщает Sport1.de.

На фотографиях из подтрибунного помещения были запечатлены председатель правления Оливер Кан, спортивный директор Хасан Салихамиджич, а также президент Герберт Хайнер. Информация о словах менеджеров в раздевалке пока не появилась.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 59 очков в 29 матчах. У «Майнца» — 45 баллов и промежуточное шестое место. Дортмундская «Боруссия» сможет подняться на первое место, если обыграет в сегодняшнем матче «Айнтрахт».