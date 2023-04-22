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Садио Мане забил впервые за полгода

Садио Мане забил впервые за полгода
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане забил впервые за полгода. Это произошло в гостевой игре 29-го тура чемпионата Германии с «Майнцем» (1:3). Таким образом, прервалась 13-матчевая безголевая серия сенегальского форварда.

На 30-й минуте Мане вывел свою команду вперёд, отличившись с передачи Жоау Канселу.

Всего на счету сенегальца в текущем сезоне 40 матчей в составе мюнхенского клуба во всех турнирах. В них Мане отметился 12 голами и пятью результативными передачами.

Сенегальский футболист не играл с ноября до конца февраля из-за повреждения.

Мане перешёл в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года. Стоимость трансфера составила € 32+9 млн. Контракт сенегальца с «Баварией» рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее появилась информация, что игрок может покинуть мюнхенский клуб уже в предстоящее трансферное окно.

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