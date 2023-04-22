«Астон Вилла» забила в каждом из 19 матчей после назначения Эмери, что является рекордом
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«Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Унаи Эмери стал первым тренером в истории турнира, чья команда отметилась голом в каждом из 19 матчей чемпионата после назначения, сообщает Opta Sports.
Эмери возглавил «Астон Виллу» в ноябре 2022 года. В первом матче под его руководством клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.
«Астон Вилла» располагается на шестой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона, набрав 51 очко в 32 играх. Текущая беспроигрышная серия команды составляет девять матчей. В следующем туре подопечные Эмери сыграют с «Фулхэмом». Отметим, что предыдущий сезон чемпионата Англии «Астон Вилла» завершила на 14-м месте.
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