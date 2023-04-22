Видеообзор матча «Факел» — «Оренбург»

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра проходила в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 3:1.
На 24-й минуте матча полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов вывел свою команду вперёд. Спустя восемь минут игрок «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счёт.
В самой концовке первого тайма форвард оренбуржцев Мансилья реализовал пенальти. «Оренбург» вновь повёл.
Спустя 17 минут после начала второго тайма полузащитник оренбуржцев Кирилл Капленко увеличил преимущество своей команды, отличившись с передачи Мансильи – 3:1. До финального свистка счёт остался неизменным.
«Оренбург» занимает восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 24 игр. «Факел» располагается на 14-й строчке, заработав 18 очков.
- 22 апреля 2023
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