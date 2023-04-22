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«Этого разгильдяя завтра не будет». Евсеев отстранил игрока «Шинника» за ошибку на 90+4-й

«Этого разгильдяя завтра не будет». Евсеев отстранил игрока «Шинника» за ошибку на 90+4-й
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, что полузащитник Александр Галимов будет отстранён от команды после результативной ошибки на 90+4-й минуте матча с «Аланией» (0:1) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Итог матча с «Аланией»? Итог краткий: из-за одного разгильдяя проиграли. Поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня не будет», — сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции. Видео доступно в телеграм-канале «Шинника».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Мелбет Первой лиги.

«Шинник» с 36 очками остаётся на 11-м месте турнирной таблицы. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет на выезде с «Велесом», а затем встретится дома с астраханским «Волгарём». 23-летний Галимов играет за «Шинник» с февраля 2023 года.

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