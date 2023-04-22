«Барселона» заявила 15-летнего форварда на матч с «Атлетико»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хави включил 15-летнего нападающего Ламина Ямала в заявку команды на матч 30-го тура Ла Лиги с мадридским «Атлетико».

«У каждого в заяке есть шанс сыграть. Ямал может помочь нам, несмотря на юный возраст. У него есть талант и много качеств. Он тренировался с нами, и он мне очень понравился, поэтому его и вызвали. Это игрок, который может ознаменовать новую эпоху в клубе», – приводит слова Хави The Athletic.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Возраст гвинейского форварда – 15 лет и 283 дня. Юноша заявлен на предстоящую игру под номером 41. Если он выйдет на поле, то станет самым молодым игроком, когда-либо игравшим за клуб в Ла Лиге.

Ямал выступает за «Барсу» с семи лет. В сентябре 2022-го Хави приглашал молодого футболиста на тренировку с основной командой.

Сейчас Ямал играет с юношами, которые старше его на три года. За 18 матчей он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

Каталонский клуб сыграет с командой Диего Симеоне на «Камп Ноу» в воскресенье, 23 апреля. Начало игры – в 17:15 мск.