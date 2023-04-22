«Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии

Сегодня, 22 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала судейская бригада во главе со Стюартом Атвеллом. Победу в матче одержали подопечные Пепа Гвардиолы со счётом 3:0.
Первый гол в игре болельщикам пришлось ждать почти аж до 43-й минуты, когда вингер «горожан» Рияд Марез точным ударом с пенальти вывел свою команду вперёд.
Через 15 минут после старта второго тайма алжирец оформил дубль, сделав счёт 2:0.
Спустя пять оборотов секундной стрелки Марез отличился в третий раз и установил окончательный результат – разгромная победа «Сити» со счётом 3:0.
В 1/4 финала подопечные Пепа Гвардиолы разгромили на домашнем поле «Бёрнли» со счётом 6:0. «Шеффилд Юнайтед» на своём стадионе одолел «Блэкберн» в драматичном матче – 3:2.
В финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем второй полуфинальной пары «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоится в воскресенье, 23 апреля, в 18:30 мск.
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