Матч «Зенит» — «Динамо» посетили 31 027 болельщиков

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Зенит» и московское «Динамо». По данным пресс-службы стадиона, встречу посетили 31 027 болельщиков.

На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Зенита». Оба мяча на счету бразильского нападающего Малкома, который вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров РПЛ — теперь у футболиста 18 мячей в 24 встречах чемпионата России. Это на два больше, чем у форварда «Спартака» Квинси Промеса (16).

26-летний Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне чемпионата России на счету бразильца ещё восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.