«Зенит» — «Динамо»: Малком оформил дубль

В центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Зенит» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 68-й минуте Малком откликнулся на передачу своего соотечественника Клаудиньо и отправил мяч в сетку ворот «Динамо». Этот гол стал для бразильца вторым в матче.
Ранее, на 46-й минуте Малком реализовал пенальти. Таким образом, «Зенит» обыгрывает «Динамо» – 2:0.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Динамо» со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. 15 марта «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 23 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.
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