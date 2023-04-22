«Торино» обыграл «Лацио». Миранчук провёл весь матч в запасе, у Влашича голевая передача
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Торино». Встреча закончилась победой «Торино» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Иван Илич, отличившись на 41-й минуте после передачи Николы Влашича. Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку на матч, но на поле не вышел. Отметим, что встреча команд в первом круге завершилась нулевой ничьей.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 31 игре. «Лацио» находится на втором месте, у команды 61 балл. Лидирует «Наполи», набравший 75 очков в 30 играх. В следующем туре «Торино» сыграет дома с «Аталантой, а «Лацио» встретится в гостях с «Интером».
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