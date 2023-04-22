Крымский клуб «Рубин Ялта» готов к аттестации для выступления в ФНЛ-2

«Рубин Ялта» заключил договор с Футбольной национальной лигой о прохождении процедуры спортивной аттестации (лицензирования) для получения права на выступления во Второй лиге ФНЛ. Об этом сообщил президент ялтинской команды Кирилл Шапошников.
«Договор с ФНЛ подписан, и мы готовимся к аттестации. У клуба есть потенциал, есть куда расти. У нас прекрасный современный стадион и внимание болельщиков, которые любят футбол. Для клуба и города это будет новым этапом развития, в котором заинтересованы и администрация Ялты, и наши партнёры. Уверен, что всë получится, и «Рубин Ялта» очень скоро заиграет на более высоком уровне», — сказал Шапошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В прошлом сезоне Премьер-лиги Крымского футбольного союза, который завершился в ноябре 2022 года, «Рубин Ялта» занял второе место, набрав 29 очков в 14 матчах. Команда отстала от чемпиона, ФК «Севастополь», на 11 баллов.
- 22 апреля 2023
-
21:41
-
21:41
-
21:35
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:42
-
20:33
-
20:32
-
20:28
-
20:26
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:42
-
19:35
-
19:27
-
19:23