Крымский клуб «Рубин Ялта» готов к аттестации для выступления в ФНЛ-2

«Рубин Ялта» заключил договор с Футбольной национальной лигой о прохождении процедуры спортивной аттестации (лицензирования) для получения права на выступления во Второй лиге ФНЛ. Об этом сообщил президент ялтинской команды Кирилл Шапошников.

«Договор с ФНЛ подписан, и мы готовимся к аттестации. У клуба есть потенциал, есть куда расти. У нас прекрасный современный стадион и внимание болельщиков, которые любят футбол. Для клуба и города это будет новым этапом развития, в котором заинтересованы и администрация Ялты, и наши партнёры. Уверен, что всë получится, и «Рубин Ялта» очень скоро заиграет на более высоком уровне», — сказал Шапошников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В прошлом сезоне Премьер-лиги Крымского футбольного союза, который завершился в ноябре 2022 года, «Рубин Ялта» занял второе место, набрав 29 очков в 14 матчах. Команда отстала от чемпиона, ФК «Севастополь», на 11 баллов.