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«Зенит» — «Динамо»: питерцы вновь повели в счёте с разницей в два мяча

В центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Зенит» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За три минуты до конца основного времени матча с передачи Малкома отличился вингер «Зенита» Андрей Мостовой.

Ранее на 46-й минуте Малком реализовал пенальти.

На 68-й минуте Малком откликнулся на передачу своего соотечественника Клаудиньо и отправил мяч в сетку ворот «Динамо». Этот гол стал для бразильца вторым в матче.

За десять минут до конца основного времени матча забитым голом отметился динамовец Даниил Фомин.

Таким образом, «Зенит» обыгрывает «Динамо» – 3:1.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» в гостях победил «Динамо» со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. 15 марта «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.