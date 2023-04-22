Только Веллитон среди бразильцев забил за сезон РПЛ больше мячей, чем Малком

Нападающий «Зенита» Малком забил два мяча в ворота московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1). Для бразильского футболиста эти голы стали 17-м и 18-м в сезоне (первый с пенальти). В гонке бомбардиров Малком вышел на единоличное первое место. В чемпионате России за сезон среди бразильцев только экс-форвард «Спартака» Веллитон забивал больше (19).

26-летний Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне чемпионата России на счету бразильца ещё восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.