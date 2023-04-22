Головин пропустит матч с «Лансом» из-за болезни

Полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в игре 32-го тура чемпионата Франции, в котором его команда на выезде сыграет с «Лансом». Российского хавбека в составе монегасков заменит Исмаил Якобс.
Утром в субботу, 22 апреля, пресс-служба «Монако» опубликовала список из 23 футболистов, которые могут сыграть в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Лансом». Одним из заявленных игроков значился Александр Головин. Однако недавно стало известно, что хавбек «Монако» пропустит игру из-за болезни.
Российский полузащитник в этом сезоне сыграл 29 матчей в Лиге 1, в которых забил семь мячей и отдал семь голевых передач.
«Монако» занимает четвёртое место в чемпионате Франции, набрав 61 очко в 31 игре и отставая на два балла от «Ланса», идущего третьим.
Матч между командами состоится в субботу, 22 апреля. Начало игры – в 22:00 мск.
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