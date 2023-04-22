Славиша Йоканович высказался о поражении «Динамо» от «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:3).

«Как и ожидалось «Зенит» быстро играл. Но и мы неплохо провели первый тайм. Нельзя сказать, что у них многое получалось. У нас они тоже были. Два гола мы пропустили из-за индивидуальных ошибок.

Мы пытались переломить игру, забив ответный гол. Пытались гнуть свою линию. Но после забитого нами мяча «Зенит» смог снова увеличить преимущество.

Сегодня была похожая игра относительно матча на Кубок. Схожесть в том, что в концовке мы также были свежее. Наш гол придал нам сегодня сил. Но две результативные ошибки сказались серьёзно. Не могу назвать результат несправедливым», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.