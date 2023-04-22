Сергей Семак: думаю, Ренан в «Зените» ненадолго

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал предположение о том, что бразильский защитник Роберт Ренан скоро может покинуть питерскую команду.

«Ренан? Думаю, у него была только одна грубая ошибка, когда пытался остановить мяч. Мы готовы к этому. Он много помогает нам в организации атаки. У него хорошая первая передача. Его возраст достаточно юн. А интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго. Что, конечно, огорчает.

Нам важно, чтобы игрок прогрессировал. А уедет он или не уедет, неизвестно. К нему есть интерес. Он играет, набирается опыта. У других клубов есть возможность посмотреть его в нашем чемпионате. Видят его потенциал, видят его ошибки. Его позиция востребована. Я не говорю, что он уедет. Но, думаю, такой вариант есть точно. Позиция важная. Многие клубы ищут игроков на такую позицию», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Контракт Ренана с «Зенитом» действует до конца лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 7 млн.