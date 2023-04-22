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Семак: если Клаудиньо не получит вызов в Бразилию, то будет защищать цвета сборной России

Семак: если Клаудиньо не получит вызов в Бразилию, то будет защищать цвета сборной России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо о том, что его целью является выступление за сборную Бразилии.

«Слова Клаудиньо? Какие здесь могут быть споры. Каждый бразилец мечтает играть за свою сборную. Если он не получит вызов в Бразилию, то будет защищать цвета сборной России. В этом нет никаких секретов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее Клаудиньо и Малком получили гражданство России.

Сегодня, 22 апреля, «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая «Ростов» на 12 очков.

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