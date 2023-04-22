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Сергей Семак: чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» не имеет никакого значения

Сергей Семак: чемпионство «Зенита» в матче со «Спартаком» не имеет никакого значения
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном выигрыше титула чемпиона России в матче со «Спартаком».

«Имеет ли значение чемпионство в матче со «Спартаком»? Не имеет никакого значения. Мы думаем только о следующей игре и как хорошо подготовиться. И победить в Самаре», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В ближайшем матче «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Затем сине-бело-голубым предстоит встретиться дома со «Спартаком».

Ранее «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 58 очков после 24 матчей.

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