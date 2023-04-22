Фомин — о матче с «Зенитом»: и без VAR было понятно, что поставят пенальти на Малкоме
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Нападающий московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о назначенном в пользу санкт-петербургского «Зенита» пенальти в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Пенальти на Малкоме? Да там и без VAR было понятно, что поставят 11-метровый. Это не вопрос к судье: вопросы ко всем нам, потому что так ошибаться в своей штрафной категорически нельзя. Расстраиваться некогда. Впереди нас ждёт игра с «Факелом» дома. Матч будет в день столетия клуба — это важная дата. Мы постараемся показать достойную игру и порадовать всех победой!» — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
11-метровый удар, назначенный в концовке первого тайма, реализовал Малком, а «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.
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