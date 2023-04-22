Малком — лучший по гол+пас в РПЛ. У вингера «Зенита» 25 очков в 24 матчах
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Вингер «Зенита» Малком дважды забил в игре 24-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Также на счету бразильца в этом матче результативный пас на Андрея Мостового. Таким образом, легионер «Зенита» набрал 25 (18+7) очков в 24 матчах сезона РПЛ.
Малком – лучший в чемпионате России по гол+пас. На втором месте Квинси Промес из «Спартака» (22 очка).
Бразильский футболист «Зенита» лидирует в списке бомбардиров РПЛ, опережая на два гола всё того же Промеса (16 мячей) и на четыре гола Владимира Писарского из «Оренбурга» и Фёдора Чалова из ЦСКА (у обоих по 14 взятий ворот).
После победы над «Динамо» питерский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков в 24 матчах.
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