Марез сделал хет-трик в игре с «Шеффилдом». Вингер «Ман Сити» не забивал с февраля

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез сделал хет-трик в полуфинальной игре Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед». Это первый гол футболиста «Ман Сити» с февраля. Последний раз алжирец отличался в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).

Первый гол Марез забил на 43-й минуте матча, реализовав пенальти. Через 15 минут после старта второго тайма алжирец оформил дубль, протащив мяч до штрафной соперника в одиночку с центра поля. Спустя пять оборотов секундной стрелки Марез откликнулся на передачу Джека Грилиша и отличился в третий раз, установив окончательный результат – 3:0 в пользу «Сити».

В финале подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с победителем второй полуфинальной пары «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоится в воскресенье, 23 апреля, в 18:30 мск.