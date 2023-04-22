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Игнатьев: динамовцы могли уступить «Зениту» крупнее из-за психологических проблем

Игнатьев: динамовцы могли уступить «Зениту» крупнее из-за психологических проблем
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Футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался о победе «Зенита» над «Динамо» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Счёт вполне соответствующий тому, что происходило на поле. «Зенит» был сильнее. У него было больше моментов, которые исходили из возможностей большей группы мастеров, чем у «Динамо». Они заставляли ошибаться соперника. А во втором тайме мне показалось, что у гостей возникли психологические проблемы, такие, как были в предыдущих матчах. Они могли проиграть более крупно. Просто не все футболисты соответствуют тем задачам, которые стоят перед «Динамо». А в целом достойная игра.

Придала ли уверенности москвичам победа в Кубке над «Зенитом»? Это просто понимание того, что они до этого матча играли неправильно. Динамовцы вспомнили, что в первой части чемпионата это была другая команда. Они поняли, что надо менять отношение к себе, к своей деятельности, и стали выходить на свой уровень», – приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» в домашнем матче уверенно обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1.

Питерская команда занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подопечные Сергея Семака смогли набрать 58 очков в 24 играх. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.

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